Названы десять самых популярных кроссоверов на российском рынке

По итогам февраля 2025 года Haval Jolion стал самым популярным кроссовером на российском автомобильном рынке, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего было продано за последний месяц зимы 3,77 тыс. машин.

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На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в прошлом месяце выбрали 3,6 тыс. россиян. Третье место занимает Lada Niva Travel (2,77 тыс. ед.). На четвертом и пятом местах расположились Lada Niva Legend (2,09 тыс. ед.) и Chery Tiggo 4 Pro (2,08 тыс. ед.).

В топ-10 самых популярных кроссоверов по итогам февраля также вошли Changan UNI-S (2,07 тыс. ед.), Geely Monjaro (1,9 тыс. ед.), Haval M6 (1,8 тыс. ед.), Omoda C5 (1,74 тыс. ед.) и Haval F7 (1,34 тыс. ед.).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, в каком случае снизятся цены на автомобили.