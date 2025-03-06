Показана "дикая" Toyota GT86 с 3UZ V8

Toyota GT86 Зена Лоу, названная "Katana", изначально была оснащена оппозитной "четверкой", доработанной HKS. Однако в прошлом году Зен заменил этот мотор на атмосферный 4,3-литровый V8 3UZ.

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Двигатель установлен на кастомных опорах и оснащен доработанным масляным поддоном и впускным коллектором от VR Motorsports.

Выпускная система проложена через кастомные коллекторы из нержавеющей стали и выходит через титановые насадки, расположенные прямо на капоте.

V8 агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач Tremec TKX.

Подвеска представлена регулируемыми койловерами Titan, а тормозная система включает в себя четырехпоршневые суппорты Nashin.

Кузов автомобиля расширен благодаря обвесу от JWIDE Bodykits, под которым скрывается комплект кастомных дисков Keth.