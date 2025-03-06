Британская полиция пересядет на «заряженные» Skoda Octavia RS

Skoda рассекретила мощный полицейский универсал на базе Octavia RS. Новинку с двумя типами кузова — помимо универсала еще и лифтбек — показали в ливрее полиции Великобритании. У таких автомобилей под капотом 265-сильный двигатель объемом 2,0 литра, который обеспечивает разгон с места до «сотни» за 6,4 секунды и максимальную скорость в 250 километров в час. Все атрибуты полицейской машины на месте: проблесковые маячки в радиаторной решетке, «люстра» на крыше, радиосвязь и громкоговорители.

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Skoda Octavia обновилась в феврале 2024 года, тогда же показали и «заряженный» вариант с приставкой RS. C рестайлингом RS-версия лишилась 200-сильного дизеля, полного привода и механической коробки передач, зато бензиновому двухлитровому турбомотору увеличили мощность. С того момента он развивает на 20 сил больше, чем на предыдущей Octavia RS, и работает в связке с безальтернативным семиступенчатым «роботом» DSG.

© Skoda

© Skoda

У спортивного варианта более жесткая подвеска, заниженная на 15 миллиметров относительно базовой Octavia, 19-дюймовые колесные диски вместо 18-дюймовых, матричные фары и кресла с развитой боковой поддержкой.

Именно такой универсал (а заодно и лифтбек) и превратили в полицейский автомобиль, предназначенный для правоохранительных органов Великобритании. Вероятно, Skoda предложит новую заводскую версию и полиции других стран.

Полицейские модификации есть и у других моделей чешской марки. Например, три года назад появился Karoq, причем не только для правоохранителей, но также в версии для пожарных и службы скорой помощи. В 2022 году полицейскую ливрею примерила и Fabia.