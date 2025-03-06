В России впервые с 2023 года рухнули продажи новых легковушек. Из статистики, которую публикует «Автостат», следует, что в феврале россияне купили 78 тысяч новых легковых автомобилей, и это на 24,9 процента меньше, чем в том же месяце 2024-го. Рынок ушел в минус впервые за почти два года, а именно с апреля 2023-го, когда падение составило 11 процентов. Следующие 23 месяца продажи росли, и так продолжалось до последнего зимнего месяца 2025 года.

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В феврале объем авторынка составил 78 040 машин. Практически каждый третий автомобиль, реализованный в прошлом месяце, был марки Lada — доля отечественного бренда составила 31 процент, что соответствует 25 573 машинам. Самой популярной иномаркой в последний месяц зимы стал китайский Haval, дилеры которого продали 9570 автомобилей.

В топ-3 по объемам реализации также вошла Chery (8389 шт.), за которой на четвертом месте следует Geely (5101 шт.). На пятой строчке завершил февраль Changan (4424 шт.). Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: на шестой позиции Omoda (2040 шт.), на седьмой — китайско-белорусский Belgee с результатом 2001 реализованный экземпляр, на восьмой — Jetour (1770 шт.), на девятой — Jaecoo (1627 шт.), а на десятой — Exeed (1442 шт.).

Чаще всего в феврале россияне покупали Lada Granta и Vesta (9513 шт. и 8169 шт.), а из иномарок наибольшей популярностью пользовались Haval Jolion (3770 шт.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (3652 шт.).

Всего с начала года, то есть за январь-февраль, в России продали 167 112 новых легковых машин, и это на 9,3 процента меньше, чем за тот же период 2024-го.