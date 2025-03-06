Минтранс хочет вернуть спорный штраф для водителей. В министерстве транспорта совместно с МВД России планируют «проработать вопрос» возвращения «писем счастья» для водителей за превышение средней скорости движения на отрезках дорог между камерами. С соответствующим предложением выступили власти ЯНАО и Вологодской области.

© Quto.ru

«Вместе с МВД этот вопрос прорабатывали. Пока он в том же формате, что и был до этого», — отметил замминистра транспорта Валентин Иванов.

Напомним, практика наказания за превышение средней скорости движения вызывала немало вопросов и у водителей, и у экспертов, а сами штрафы успешно оспаривались в судах. В итоге санкция была отменена в 2021 году.

Позднее в администрациях двух регионов заявили о необходимости снова начать наказывать автомобилистов, но правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу. Там отметили, что в действующих ПДД не закреплено понятие «средняя скорость», а в законодательстве не прописаны требования, касающиеся соблюдения данной меры.

Помимо этого, ранее в марте Госдума обратилась к главе МВД с просьбой запретить мобильные комплексы фиксации. В документе парламентарий обратил внимание на недобросовестность некоторых операторов систем, которые устанавливают камеры не только с нарушением требований, но и специально увеличивая погрешность измерений.