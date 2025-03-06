Идет подготовка к старту нового GWM Poer в РФ: дата, цены и комплектации

Продажи обновлённого GWM Poer в России начнутся 10 марта 2025 года, передаёт корреспондент "РГ" с презентации пикапа.

Идет подготовка к старту GWM Poer в РФ
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Автомобиль предложат в двух версиях: Elite и Premium. Базовая версия комплектуется бензиновым двигателем мощностью 218 л.с., 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода с понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала.

Цены стартуют от 3 799 000 рублей.

В начальной версии салон отделан искусственной кожей, руль имеет регулировки по углу и вылету, есть климат-контроль, подогревы передних сидений, рулевого колеса, зеркал, зоны покоя стеклоочистителей, акустическая система с шестью динамиками, цифровая приборная панель с 7-дюймовым дисплеем, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, круиз-контроль, две подушки безопасности, камера заднего вида.

Poer в комплектации Premium доступен с бензиновым двигателем, цена от - 3 999 000 рублей, а также с дизелем 2.4 литра (184 л.с., 480 Нм) в паре с 9-ступенчатой АКП за 4 099 000 рублей.

В этом исполнении отделка выполнена из комбинации дерматина и натуральной кожи, у передних кресел есть электропривод и вентиляция, круиз-контроль - адаптивный. Также в списке присутствуют система камер кругового обзора, хромированная дуга безопасности, подножка на заднем бампере, рейлинги на крыше, количество подушек увеличено до шести.

Ранее "РГ" рассказывала, как изменился дизайн обновлённого GWM Poer.

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