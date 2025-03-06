Армейские Willys хотят превращать в стильные рестомоды

Вьетнамцы построят рестомод армейского Willys. Внедорожник получит усиленную раму, новую, футуристичную внешность, премиальный салон и две силовые установки на выбор: электрическую либо топливную с двигателем объемом 2,3 литра. Цены на рестомод стартуют с 79 тысяч долларов, или 7 миллионов рублей.

© Motor.ru

Вьетнамская фирма Van Daryl основана Дэрилом Вильянуэва, бывшим арт-директором рекламного агентства TBWA\RAAD в Дубае и владельцем мастерской Bandit9, известной по проекту электрического спорткара Monaco. Новая работа команды Вильянуэвы — рестомод армейского Willys времен Вьетнамской войны в стиле ретрофутуризма. Этих внедорожников ещё очень много на улицах Сайгона, и за 79 тысяч долларов любой из них можно превратить в модный War Truck.

Так как ни одной готовой машины у Van Daryl пока нет, рестомод демонстрируют на рендерах. Предполагается, что исходный Willys сначала разберут, раму отреставрируют, растянут и усилят, а затем из алюминия изготовят новые внешние панели. Старую светотехнику заменят на пиксельную светодиодную, салон обошьют телячьей кожей и украсят декоративными вставками из клена. Клиенты смогут выбирать между цифровыми и аналоговыми приборами и двумя вариантами силовых установок.

© Van Daryl

© Van Daryl

© Van Daryl

Им будет доступен полностью электрический привод, а также оригинальный двигатель 2.3, развивающий 71 лошадиную силу и 174 Нм крутящего момента (предусмотрена возможность форсировки). Коробка передач — автомат либо «механика». Максимальная скорость рестомода составит 161 километр в час, а запас хода (вероятно, электрической версии) — 483 километра. Больше деталей Van Daryl предоставит при личном обращении.