Обновленный кроссовер Genesis GV60 уже в продаже

Модернизированный электрический паркетник GV60 стал доступен к покупке в Корее. В плане дизайна модель мало изменилась, зато улучшили шумоизоляцию и перенастроили подвеску. Кроме того, кроссоверу досталась более емкая батарея.

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Обновленный электрокросс Genesis GV60 официально анонсировали в самом начале текущего года. Теперь же принадлежащий компании Hyundai премиальный бренд объявил о старте продаж в родной Корее. Напомним, паркетник в строю с 2021-го, он построен на платформе E-GMP, на которой базируются и другие «электрички» концерна Hyundai-Kia. А вот спросом Genesis GV60 не пользуется. Так, в 2024 году, согласно статистике самого производителя, на домашнем рынке было реализовано всего 590 единиц против 3198 штук в 2023-м. Прошлогодний результат модели в Европе (это уже данные JATO Dynamics) – 701 экземпляр (в 2023-м – 1312 шт.).

Внешне Genesis GV60 мало изменился. Появился новый передний бампер, фирменная для марки двухполосная головная оптика выполнена по технологии MLA (Micro Lens Array), а накладки на колесных арках теперь красят в цвет кузова. У 19-дюймовых дисков другой окрас, 20- и 21-дюймовые колеса – в новом дизайне. Длина модернизированного паркетника равна 4545 мм, что на 30 мм больше, чем у дореформенного GV69. Остальные габариты прежние: ширина – 1890 мм, высота – 1580 мм, колесная база – 2900 мм.

В салоне установили единый 27-дюймовый экран, тогда как у дорестайлингового кроссовера два дисплея в одном корпусе. Еще заменили руль, другими стали и материалы отделки. В Genesis также заявили о том, что была улучшена шумоизоляция: в частности, за счет модернизации конструкции уплотнителя лобового стекла и применения более качественных материалов в багажнике. Как и раньше, за доплату для GV60 предусмотрены камеры вместо традиционных зеркал – в этом случае на дверях имеются дополнительные экраны.

Наконец, модернизирована система Face Connect: встроенная в наружную стойку двери камера быстрее распознает владельца, а затем электроника отпирает машину и обеспечивает заданные ранее персонализированные настройки (положение кресла, «климат» и прочее).

Главная техническая обновка – батарея емкостью 84 кВт*ч (у дореформенного кроссовера аккумулятор на 77,4 кВт*ч). Кроме того, паркетнику перенастроили подвеску и рулевое управление. Двигатели прежние. На задней оси базового Genesis GV60 расположен 228-сильный электромотор (350 Нм). Два мотора младшей полноприводной версии вместе выдают 318 л.с. и 605 Нм, топового варианта Performance – 490 л.с. и 700 Нм.

Заднеприводный паркетник с 19-дюймовыми колесами теперь проедет 481 км (было 451 км), запас хода полноприводного Genesis GV60 варьируется от 382 до 437 км (в зависимости от того, на каких дисках «стоит» машина; было 368-400 км).

Цена модернизированного Genesis GV60 с учетом льгот начинается с отметки 64 900 000 вон, что эквивалентно примерно 4 млн рублей по текущему курсу.