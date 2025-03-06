Кроссовер Renault 4 выходит на рынок

Компания Renault начинает продажи на европейском рынке новой «четвёрки» — теперь это субкомпактный переднеприводный электрический кроссовер с элементами ретро-дизайна и техникой от продающегося с прошлого года хэтчбека Renault 5 нового поколения.

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Премьера нового Renault 4 состоялась в октябре прошлого года на Парижском автосалоне, а на этой неделе начались его продажи, заработали конфигураторы на европейских сайтах Renault, дилеры начали принимать заказы. Напомним, что в основе кроссовера лежит платформа AmpR Small, единственный электромотор расположен на передней оси и вращает передние колёса. Указанные на потребительских сайтах Renault технические данные новой «четвёрки» немного отличаются от тех, что были объявлены во время премьеры.

Габаритная длина нового Renault 4 по уточнённым данным составляет 4144 мм, ширина — 1808 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2624 мм, дорожный просвет — 181 мм. Штатная размерность шин — 195/60 R 18. Объём багажника — 420 л, со сложенными спинками второго ряда — 1405 л. Снаряженная масса — от 1335 до 1387 кг в зависимости от оснащения, допустимая масса буксируемого прицепа — 750 кг.

На старте продаж Renault 4 предложен в трёх комплектациях — базовой Evolution, продвинутой Techno и топовой Iconic. Самый простой кроссовер в комплектации Evolution стоит 29 400 евро (здесь и далее указаны цены в Германии), электромотор у него выдаёт 122 л.с. и 225 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 9,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Ёмкость батареи — 40 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 305 км по циклу WLTP.

За цену в 29 400 евро вы получаете кроссовер красного цвета (за другие цвета надо доплачивать) на штампованных колёсах с колпаками. В оснащение входят 7-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран, климат-контроль, тепловой насос и богатый набор систем активной и пассивной безопасности. При этом многие полезные вещи убраны в опции — например, зимний пакет (350 евро), брызговики, коврики и различные аксессуары для салона.

Renault 4 в комплектации Evolution доступен также с более мощным электромотором (150 л.с., 245 Нм) в комплекте с батареей на 52 кВт·ч. Стоит такой кроссовер от 32 400 евро, первую «сотню» он набирает за 8,2 с, максимальная скорость — 150 км/ч, запас хода на одной зарядке — 404 км.

Кроссовер в комплектациях Techno (от 34 400 евро) и Iconic (от 36 400 евро) предлагается только в сочетании с 150-сильным мотором и батареей на 52 кВт·ч. В комплектации Iconic нагруженный всеми опциями Renault 4 стоит более 42 000 евро!

Для сравнения скажем, что родственный хэтчбек Renault 5 стоит от 27 900 евро, но скоро появится его более доступная версия за 24 900 евро с 90-сильным электромотором и батареей на 40 кВт·ч. Хэтчбек Volkswagen ID.3 сейчас стоит от 33 330 евро, кроссовер Peugeot E-2008 — от 39 350 евро, кросс-хэтчбек Citroen e-C3 — от 23 300 евро, премиальный кроссовер Volvo EX30 — 39 790 евро.