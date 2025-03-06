Volkswagen показал предвестника своего самого дешевого электрокара

Стартовая цена серийной новинки, в основу которой ляжет концепт ID. Every1, не превысит 20 тыс. евро. Хэтчбек выйдет на рынок в 2027 году.

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Планы немецкого производителя включают в себя выпуск девяти новинок к 2027 году, из них четыре будут полностью электрическими переднеприводными моделями, в основу которых ляжет модернизированная платформа MEB. В список войдёт в том числе самый доступный ситикар, которому, по неподтверждённой информации, могут дать индекс ID.1. При этом ранее СМИ отмечали, что производитель может отказаться от нынешней системы нэйминга. В компании будущую новинку на данный момент обозначают так же, как и представленный концепт, из которого она «вырастет», – Volkswagen ID. Every1.

По габаритам шоу-кар, внешность которого, очевидно, приближена к серийной, находится между Volkswagen up! и европейским хэтчбеком Polo. Так, длина ID. Every1 составляет 3880 мм, показатель крохи – 3600 мм, у Поло – 4074 мм. Салон рассчитан на четырёх седоков, а объём багажника равен 305 литрам.

Volkswagen ID. Every1 – это пятидверный хэтчбек с обтекаемым силуэтом, расширенными колёсными арками, небольшими традиционными наружными зеркалами, выдвижными дверными ручками, небольшим спойлером на верхней части багажной двери с интегрированным стоп-сигналом, а также комплектом оригинальных 19-дюймовых колёсных дисков. Головная оптика, оформленная вместе с заглушкой и светящимся логотипом в единый элемент, оформлена в едином стиле с задними фонарями.

В салоне концепта можно увидеть «сплюснутое» с двух сторон мультифункциональное рулевое колесо с физическими кнопками, переднюю панель с горизонтально вытянутыми дефлекторами вентиляции, узкой виртуальной приборкой и планшетом информационно-развлекательной системы, под которым расположен блок управления климатической установкой.

Концептуальный хэтчбек, серийная версия которого займёт место электромобиля начального уровня, оснащается единственным 95-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. В компании не рассказали о ёмкости тяговой батареи, но отметили, что максимальный запас хода у шоу-кара составляет не менее 250 км.

Серийный компактный «электрохэтч» выйдет на европейский рынок в 2027 году. Его стартовый ценник, как продолжают уверять в компании, не превысит 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,93 млн рублей по текущему курсу). Отметим, на сегодняшний день, самая дешёвая «электричка» семейства – хэтчбек ID.3 – на домашнем рынке, в Германии, стоит не менее 33 330 евро (около 3,22 млн рублей).

До того, как на рынок выйдет пятидверка начального уровня, линейку пополнит ранее анонсированный Volkswagen ID.2, который будет создан по мотивам концепта ID. 2all, представленного в марте 2023 года. Его рыночный дебют намечен на 2026 год. Ориентировочный стартовый ценник тоже известен – 25 тыс. евро (около 2,42 млн рублей).