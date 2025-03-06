УАЗ ускорил работу конвейера благодаря соседству с Sollers

УАЗ продолжает модернизировать мощности: на автозаводе внедрили новые поворотные столы на кузовном конвейере.

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"Модернизация увеличила эффективность и пропускную способность линии. Теперь два поворотных стола работают одновременно, что значительно ускоряет процесс", - рассказали в пресс-службе УАЗ.

Также в компании сообщили, что необходимость в дополнительном поворотном столе возникла из-за расширения модельного ряда, который сходит с конвейера: вместе с УАЗами в Ульяновске выпускают пикапы Sollers.

Ранее "РГ" рассказывала, что на УАЗе начнут выпускать подушки безопасности, а модельный ряд Sollers пополнится 7-местным рамным внедорожником.