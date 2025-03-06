Парковки во дворах хотят отдать таксистам. В Госдуме предложили начать регулировать стоянку автомобилей такси во дворах многоквартирных домов на городском уровне. В частности, по мнению депутата Дмитрия Гусева, в жилых зонах или рядом с ними нужно выделить специальные зоны для парковки машин перевозчиков.

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«Регулировать это нужно на городском уровне. Как вариант — выделить специальные зоны для такси рядом с жилыми домами», — заявил политик.

По его словам. таксисты часто оставляют автомобили во дворах и мешают жителям ставить личные транспортные средства. При этом законодательно оставлять машины во дворах перевозчикам не запрещено.

«Проблема не столько в такси, сколько в том, что дворы, построенные в 70-х, 80-х и 90-х годах, не были рассчитаны на такую нагрузку. Особенно, если в семье есть несколько автомобилей», — считает Гусев.

Ранее в СФ предложили выделить таксопаркам льготные парковки. По мнению члена комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева, региональные власти должны выделять организациям, которые сдают в аренду автомобили такси, площади под парковку на льготных условиях.