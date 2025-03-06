Обновленный внедорожник Tank 300 выйдет на рынок Китая 10 марта

Обновленный внедорожник Tank 300 выйдет на рынок Китая 10 марта, сообщает портал «Китайские автомобили».

Названы сроки начала продаж обновленного Tank 300
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«Tank 300 получит 5 оттенков кузова, 14,6-дюймовый экран в салоне, две беспроводные зарядки, новые сиденья и 12 динамиков в салоне», - говорится в сообщении портала.

Внешне автомобиль не изменился, но в салоне появились отличия. Внутри появился новый двухспицевый руль, а на место двойного моноблока пришла отдельная приборная панель и крупный центральный экран управления. Кроме того, на передней панели установлены новые прямоугольные дефлекторы обдува. Рычаг переключения передач переместился за рулевое колесо.

Автомобиль получит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 227 л.с., а также дизельный 2,4-литровый агрегат с отдачей 186 л. с. Оба мотора будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный. Также предусмотрена 408-сильная гибридная версия.

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