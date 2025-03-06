Названы сроки начала продаж обновленного Tank 300

Обновленный внедорожник Tank 300 выйдет на рынок Китая 10 марта, сообщает портал «Китайские автомобили».

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«Tank 300 получит 5 оттенков кузова, 14,6-дюймовый экран в салоне, две беспроводные зарядки, новые сиденья и 12 динамиков в салоне», - говорится в сообщении портала.

Внешне автомобиль не изменился, но в салоне появились отличия. Внутри появился новый двухспицевый руль, а на место двойного моноблока пришла отдельная приборная панель и крупный центральный экран управления. Кроме того, на передней панели установлены новые прямоугольные дефлекторы обдува. Рычаг переключения передач переместился за рулевое колесо.

Автомобиль получит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 227 л.с., а также дизельный 2,4-литровый агрегат с отдачей 186 л. с. Оба мотора будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный. Также предусмотрена 408-сильная гибридная версия.

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