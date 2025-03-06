У российского Tank 300 появилась «злая» версия

Росссийский офис Tank предложил внедорожные аксессуары для внедорожника 300. В линейку дополнительного оборудования включает силовые бамперы, особые брызговики, лифт-комплект подвески, шноркель, экспедиционный багажник, а также усиленные 17-дюймовые колсные диски (притом — с бедлоком). И весь этот набор не потребуется дополнительно регистрировать через ГИБДД.

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В этом наборе, пожалуй, самое интересное — это двухдюймовый лифт-комплект подвески, куда вдобавок входят регулируемая реактивная штанга и специально подобранные амортизаторы марки K-MAN.

Также имеется лебедка: у неё — стальной барабан, длина троса — 27,4 м, а максимальная нагрузка — 4536 кг. Ещё одна интересная опция — экспедиционный багажник из алюминиевого сплава.

Заказать внедорожный пакет можно и в «городской» версии City, где система полного привода организована вокруг многодисковой муфты. У «обычных» Tank 300 — трансмиссия типа «парт-тайм».

О том, что для Tank 300 готовится «злая» версия, редакция Quto рассказывала минувшей осенью: мы даже смогли сфотографировать первый прототип такой машины.

Между тем, в России начались продажи рамного внедорожника Tank 400. В начальной комплектации Adventure стоимость составит 5 799 000 рублей, а самая доступная «пятисотка» сейчас предлагается минимум за 6 799 000.