McLaren P1 в редком матовом цвете выставили на продажу

Гиперкар был выпущен тиражом 375 экземпляров, причем только несколько машин, в том числе эта, были окрашены матовой краской. Силовая установка здесь стандартная, комбинированной отдачей 916 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Лот оценивается в 1—1,5 миллиона долларов.

© Motor.ru

В списке лотов аукционного дома Sotheby’s появился необычный McLaren P1. Уникальным его делает цветовая схема: матовый зеленый кузов и салон цвета McLaren Orange. А также пробег — всего 130 километров. После доставки заказчику из Катара автомобиль ни разу не выезжал на дороги. Поэтому число на одометре — это то, что машина наездила в рамках предпродажной подготовки.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

Оранжевый цвет, особенно применительно к McLaren, обычно ассоциируется с автоспортом. Здесь его используют для эмблем, тормозных суппортов, ступичных колпачков, верхних частей гидравлического привода заднего спойлера и логотипов. В салоне цветом McLaren Orange «окрашены» сиденья, обод руля, верхняя часть передней панели и переключатели на центральной консоли и дверях.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

Техническая начинка стандартная — это битурбодвигатель V8 3.8 и 200-сильный электромотор, в сумме дающие 916 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

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Вся эта лавина тяги через семиступенчатый «робот» Graziano с двумя сцеплениями идет прямиком на задние колеса. Разгон до 100 километров в час у P1 занимает 2,8 секунды, до 300 — 16,5. Электронный ограничитель максимальной скорости срабатывает на 350 километрах в час.