Белорусам предлагают BMW 520i за 5 200 000 рублей

В Белоруссии новый BMW 5-й серии стоит 5 200 000 рублей. В базовый набор оборудования включены спортивные сиденья, двухзонный климат-контроль, 6 динамиков аудиосистемы, атмосферная подсветка салона, круиз-контроль и ассистент парковки. Но цвет — только белый «неметаллик». Цена — 190 000 белорусских рублей (5,2 млн российских).

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В Россию седаны нового поколения ввозятся по параллельному импорту, а у наших соседей продаются вполне официально. Напомним, что дебют серии G60 состоялся весной 2023 года.

В новой генерации длина выросла на 97 мм (до 5060 мм), ширина — на 32 мм (до 1900 мм), а высота — на 36 мм (до 1515 мм). Колесная база оказалась увеличена на 20 мм, достигнув 2995 мм.

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Гамма версий традиционно широка. У наших соседей для покупки доступны седаны бензиновые 520i, 530i, 530i xDrive, а также дизельные 520d xDrive. Плюс можно приобрести электрический i5.

Между тем, в BMW заявили, что отказываются от выпуска электрокаров Mini. Но навсегда или временно — неизвестно.