У ателье ABT украли колес и тормозов на 300 тысяч евро

Ателье ABT обокрали на 300 тысяч евро. Воры сняли кованые колеса и углерод-керамические тормоза с припаркованных у штаб-квартиры машин, предварительно отключив камеры и уличное освещение. Полиция начала расследование, а Абты хотят усилить меры безопасности.

© Motor.ru

С парковки у штаб-квартиры тюнинг-ателье ABT Sportsline воры украли колес и углерод-керамических дисков на сотни тысяч евро.

Обездвижены остались семь автомобилей, преимущественно универсалы ABT RS 6. Злоумышленники отключили камеры наблюдения и освещение, ну а как им удалось вывести награбленное, будет разбираться полиция. По словам главы отдела маркетинга Даниэля Абта, каждый автомобиль лишился деталей на 42 800 евро, и их вряд ли получится вернуть.

© Daniel Abt

За последние недели в округе были ограблены ещё несколько шоурумов, так что у правоохранителей только прибавилось работы. Вообще, в ABT Sportsline считают, что воры могли действовать по наводке или же у них есть свой человек внутри компании — слишком легко им удалось перерезать кабель питания и отрубить охранную систему. Ранее те же злоумышленники сняли колеса и тормоза с машин в дилерском центре Aston Martin и Audi и, скорее всего, уже успели переправить их за границу и продать.

© Daniel Abt

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Одной из последних работ семейства Абтов стал «злой» ABT RS Q8-LE на базе обновленного RS Q8 performance. Он завершает трилогию Legacy (LE — Legacy Edition) и демонстрирует более спокойный подход к тюнингу. На RS Q8-LE «битурбовосьмёрка» V8 4.0 развивает 760 сил и 980 Нм. Кроссоверу заменили интеркулер, выпускную магистраль, поменяли прошивку в блоке управления и перекалибровали пневмоподвеску.