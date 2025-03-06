В России обрушились продажи тяжелых грузовых машин

В России в два раза снизился спрос на грузовики. В России в два раза снизился спрос на грузовики. В феврале этого года в нашей стране было продано 4 300 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (полной массой более 16 тонн), что на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2% ниже относительно показателей января 2025 года.

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Три четверти всех реализованных в последний зимний месяц тяжёлых грузовых машин пришлось на пять брендов. Лидирует российский KAMAZ, чьи машины разошлись в количестве 1 190 единиц. За ним идёт китайский Sitrak — 1 053 единиц.

Автомобили остальных брендов не смогли преодолеть показатель в 500 единиц. Тем не менее в пятёрку также вошли китайские Shacman (398), FAW (381) и белорусский MAZ (311).

По итогам двух месяцев 2025 года общий объём продаж в сегменте HCV в России составил 8 800 крупнотоннажных грузовиков, что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Ранее стало известно, что у всех брендов-лидеров сегмента SUV зафиксировано снижение показателей. Самым популярным в феврале стал китайский Haval Jolion, который в последний месяц зимы был продан 3 770 раз, что на 25,2% меньше, чем в феврале прошлого года. Безусловный лидер Chery — модель Tiggo 7 Pro Max — занимает вторую строчку, хотя объёмы реализации в прошлом месяце снизились на 2,9% — до 3 652 единиц.