В России полиция стала закупать кроссоверы RSV калужской сборки. Пресс-служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Архангельской области поделилась снимками Citroen C5 Aircross с логотипами Rosva Motors. Таким образом, под новой маркой выпускают автомобили французского бренда для российских государственных структур. Аналогичный «ребрендинг» пережили тульские Haval перед адаптацией к службе в ДПС, СКР и ВАИ.

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Судя по соцсетям Госавтоинспекции Архангельской области, новинка Rosva Motors стала служебным автомобилем главного инспектора региона Сергея Пожарского. Кроссовер встал на учёт в феврале, внешних отличий от Citroen C5 Aircross (кроме логотипов) нет. Решётку радиатора украшает стилизованный пятиугольник, но в центре колёсных дисков обычные заглушки. О происхождении напоминают номерные рамки.

Пресс-служба компании «Автомобильные технологии» подтвердила, что не исключает расширения гаммы и начала поставок кроссоверов RSV частным клиентам. Однако о тиражах первенца бренда Rosva Motors информации пока нет. Потребность в обновлении автопарка у МВД есть всегда: например, в 2024 году для нужд дорожно-патрульной службы закупили около тысячи кроссоверов Haval F7 под маркой ДПС.

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Исходный Citroen C5 Aircross сейчас стоит от 3,9 миллиона рублей, вероятно, цена полицейских Rosva Motors сопоставима. В Калужской области помимо RSV и Citroen выпускают кроссоверы Tenet и Haval M6. «Шестёрка» уже успела обосноваться в государственных гаражах: такие машины закупают и для ФСО, и для МВД.