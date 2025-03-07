Nissan полностью раскрыл новый бизнес-седан

Пресс-служба японской марки поделилась фотографиями экстерьера и интерьера модели N7, а один из руководителей Dongfeng-Nissan заявил, что цену удастся удержать в пределах 200 тысяч юаней (27,5 тысячи долларов). Именно китайская сторона предоставила начинку: будущий Nissan окажется унифицирован с eπ 007 концерна Dongfeng, хотя сертифицированы только заднеприводные версии.

© Motor.ru

Внешность Nissan N7 не секрет, ведь официальные снимки растиражировали в ноябре прошлого года. А вот салон показали только сейчас, и он не такой, как у исходного eπ 007: одинакова только концепция, но все компоненты оригинальные. Из необычных «фишек» — инновационные кресла с «нулевой гравитацией» и возможностью интеллектуального изменения формы за счёт гелевого верхнего слоя.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Ещё одна инновация — оптика с возможностью изменения световой подписи. В интерпретации Nissan возможностей много: на фонарях можно писать слова, а дневные ходовые огни менять до неузнаваемости. Также обещан мощный информационно-развлекательный комплекс с процессором Qualcomm Snapdragon 8295P и 256 гигабайтами жесткого диска.

© Nissan

Пока Nissan N7 сертифицирован только, как заднеприводный электромобиль. Анонсированы версии мощностью 218 или 272 лошадиные силы с батареями ёмкостью 58 и 73 киловатт-часа соответственно. Запас хода — до 635 километров (CLTC). Исходный eπ 007 бывает и с полным приводом, и в варианте последовательного гибрида c бензиновым двигателем 1.5.

Как сэкономить на ТО

Очевидно, что Nissan N7 будет дороже eπ 007, который в Китае с аналогичной техникой стоит от 132 до 150 тысяч юаней (18-21 тысяча долларов). Развитие японской марки в Китае зависит от местного партнёра, ведь собственных ресурсов на создание электрокаров нет. В какой-то мере Nissan идёт по пути Mazda, только у конкурентов источником технологий послужил Changan.