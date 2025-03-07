Каршеринг предлагают отрегулировать законом

В Госдуме предложили ограничить доступ к каршерингу для водителей младше 21 года и оснастить арендные автомобили алкозамками. С такой инициативой к Минтрансу обратился депутат Ярослав Нилов. По его словам, эти меры помогут снизить число аварий и предотвратить безответственное поведение за рулём. Также он предложил ввести единые правила парковки для каршеринга, чтобы избежать хаоса на улицах.

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Руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев в беседе с Авторадио отметил, что многие пользователи каршеринга водят машину редко и не имеют достаточной практики:

"Гораздо важнее история с реальным контролем за тем, кто пользуется автомобилем. Но, к сожалению, ограничения же не поставишь в зависимости от профиля клиента. Я бы смотрел на то, чтобы телематика снимала то, как эксплуатируется автомобиль конкретным клиентом, и, соответственно, исходя из этого, устанавливала его рейтинг. И, может быть, и даже цену как-то пересчитывала, если человек ездит каждый день. А кому-то и блокировала доступ".

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Эксперт добавил, что одобряет работу по регулированию рынка каршеринга. Однако важно, чтобы изменения в действительности позитивно сказались на безопасности на дорогах.