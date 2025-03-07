В Японии на аукцион выставили Lada Niva Travel

В японской Осаке в списке лотов аукциона появилась отечественная Lada Niva Travel, сообщил канал "Автопоток" со ссылкой на Dan's Garage. Внедорожник почти новый - на нем проехали всего 2000 км, а стартовый прайс при этом очень привлекательный - 1 000 000 йен (примерно 600 000 рублей).

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В заявке указано наличие кондиционера и подушек безопасности, который присутствует у машины, начиная с комплектации Comfort.

Такой внедорожник у дилера в России стоит 1 443 000 рублей.

По силовому агрегату и трансмиссии изменений нет: двигатель 1.7 литра мощностью 83 л.с., 5-ступенчатая МКП и постоянный полный привод. В этом году Niva Travel может получить рестайлинговую внешность и двигатель объемом 1.8 литра.

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Если вы спросите, найдутся ли желающие купить Niva Travel в Японии, чтобы ввезти внедорожник в Россию, то ответ будет простой: не исключено.

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