В Московской области продают ВАЗ-2107 в идеальном состоянии

В Московской области выставили на продажу ВАЗ-2107. Среди прочих предложений он выделяется местом производства, состоянием и, конечно же, ценой.

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Владелец утверждает, что его "семерка" 2011 года - одна из последних, выпущенных на Волжском автозаводе в Тольятти. Как известно, ВАЗ-2107 выпускался в том числе в Ижевске, откуда и ушел на заслуженную пенсию.

"Автомобиль не имеет ни одной царапины и сколов, полностью в заводской комплектации, все книжки в комплекте, включая сервисную!", - пишет автор объявления, отмечая, что заводской, фирменный брелок прилагается, а в салоне все еще сохранился "ярко выраженный запах новых "Жигулей".

Стоимость вазовской "классики" в состоянии "как будто только с конвейера" - 1 455 555 рублей. Почти столько же стоит новая Lada Vesta в базовой версии или же Granta в средней комплектации.

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Чуть дороже можно купить другую "капсулу времени" производства АвтоВАЗа: Lada Vesta 2021 года в идеальном состоянии.