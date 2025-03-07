Какими будут грузовики «Урал» нового поколения

Нынешняя кабина досталась отечественному автопроизводителю от итальянского IVECO TurboTech образца 1981 года. Некоторое время назад российские инженеры внедрили полностью новый интерьер, а также обновили внешность. Но теперь решено провести полную замену модуля, чтобы сделать машины современнее.

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Издание «Авторевю» опубликовало фотографию опытного образца дорожного самосвала «Урал» следующего поколения: у него кабина китайского завода Qixing, который выпускает разные кабинные модули по заказам клиентов.

Как удалось уточнить редакции Quto, «поднебесный» производитель поставляет полнокомплектную кабину, притом — в нескольких исполнениях: коротком дневном, удлинённом магистральном и даже двухрядном (например, для пожарных машин).

Когда «Урал» начнёт выпускать такие автомобили, неизвестно. Но сам факт появления тестовых машин намекает, что премьера может состояться даже на весенней выставке EXPO 2025, где планируют экспонироваться многие компании.

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Кстати, в конце 2010-х уральские грузовики теоретически могли получить кабину от немецкого MAN TGS. Однако партнёрство сорвалось, так как Группа ГАЗ (тогдашний владелец завода) попала под угрозу амриканских санкций.

Между тем, в России обрушились продажи тяжёлых грузовых машин. Эксперты рынка надеются, что снижение потребительского спроса носит временный характер.