Почти новую Lada Niva Travel пустят с молотка в Японии

Почти новую Lada Niva Travel пустят с молотка на аукционе в Японии. На лот, выставленный на торги, обратил внимание Dan's Garage, пишет телеграм-канал «Автопоток». Внедорожник с пробегом всего две тысячи километров оценили в 1 миллион иен, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет примерно 600 тысяч. Для сравнения: в России даже новая Lada Granta стоит дороже — от 750 тысяч.

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Судя по описанию в карточке лота, внедорожник оборудован кондиционером и подушками безопасности — эти опции есть у модели, начиная с комплектации Comfort (от 1,4 миллиона рублей). Двигатель стандартный: 1,7-литровый мощностью 83 лошадиные силы, который работает в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод постоянный полный.

В Японии можно купить и новые автомобили Lada. Так, в начале 2022 года стало известно, что Niva Legend продают на местном рынке под другим именем — Vlada 4x4. Это название используется для трехдверных внедорожников, сертифицированных в Японии и подготовленных для экспорта на производственной базе «Сумотори» во Владивостоке.

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Тогда же сообщалось, что до 2026 года планируется реализовать в стране тысячу российских внедорожников, то есть примерно по 250 штук в год..