Выручка завода «Lada Ижевск» резко выросла

Выручка завода «Lada Ижевск», выпускающего Largus, резко выросла. С запуском модели Largus выручка предприятия увеличилась в восемь раз, до 40,4 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовый отчет АвтоВАЗа. Вместе с тем оборот завода стал самым высоким с докризисного 2019 года, когда он достигал 65 миллиарда рублей. Для сравнения: во время пандемии коронавируса площадка отражала по 10-11 миллиардов рублей выручки, а после начала СВО, в 2022-2023 годах, 3-5 миллиарда рублей.

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Изначально на заводе Lada в Удмуртии выпускали только Lada Vesta. В начале 2022-го предприятие готовилось к запуску Vesta NG, но в феврале началась СВО и завод надолго ушел в простой. В 2023-м стало известно, что АвтоВАЗ принял решение перенести сборку Vesta NG на главный конвейер в Тольятти, а в Ижевске организовать выпуск универсалов и фургонов Largus, включая полностью электрические e-Largus.

Перенос производства Lada Largus начался в сентябре 2023 года и завершился в январе 2024-го. За это время было перемещено, смонтировано и запущено более 1,2 тысячи единиц оборудования. Перенос обошелся АвтоВАЗу примерно в два миллиарда рублей, то есть в два раза дороже, чем перенос Vesta из Ижевска в Тольятти. Выпуск Ларгусов в Ижевске начался 15 мая 2024 года, а в сентябре на конвейер встал и e-Largus.

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К концу 2024 года завод выпустил более 35 тысяч Lada Largus. Причем тысячный автомобиль сошел с конвейера через три с половиной недели после начала сборки, а отметку 10 тысяч машин предприятие преодолело к осени.

Выручка «Lada Ижевск» непосредственно от сборки Lada Largus составила 34,3 миллиарда рублей при себестоимости 32,8 миллиарда и валовой прибыли около 1,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль ижевского автозавода в 2024 году выросла в 3,4 раза, приблизившись к 1 миллиарду рублей.