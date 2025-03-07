Российский офис BAIC изменил цены на свои автомобили. 7 марта представительство бренда опубликовало новые прайс-листы. Предыдущая корректировка состоялась ровно месяц назад — 7 февраля. Тогда состоялась любопытная рокировка: прямые скидки были отменены, но взамен переписаны основные ценники.

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BAIC U5 Plus: было — 1 555 000 ₽, стало — 1 560 000 ₽. BAIC X35: было — 1 764 000 ₽, стало — 1 650 000 ₽. BAIC X55: было — 2 204 000 ₽, стало — 2 270 000 ₽. BAIC X75: стоимость базовой версии осталась прежней, остальные подорожали. BAIC BJ40: было — 3 650 000 ₽, стало — 3 750 000 ₽.

Между тем, стало известно, еакие иномарки можно купить вместо 6-ступенчатой Lada Vesta.

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