Китайский опыт утилизации авто может быть полезен для РФ

В КНР всерьез озаботились борьбой с устаревшими автомобилями. Власти Китая еще в 2021 году обязали бренды наладить систему переработки транспортных средств. Российские специалисты и эксперты активно обсуждают, насколько этот опыт может быть полезен для нашей страны.

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Как удалось выяснить порталу "Автовзгляд", власти Поднебесной стали уделять внимание вопросу утилизации еще четыре года назад, на тот момент руководство страны потребовало от национальных автопроизводителей в течении пары лет организовать переработку машин на 95%.

Автоэксперт Георгий Тароян заявил, что успешный опыт является полезным для России, но в случае его внедрения потребуется внести коррективы в действующую модель работы по утилизации транспортных средств. По его словам, будет необходимо увеличить количество перерабатывающих заводов и привлекать к отрасли частных инвесторов.

Полезным шагом, по мнению Тарояна, может быть в том числе внедрение налоговых льгот для производителей, которые будут инвестировать денежные средства в утилизацию машин, а также субсидии для автолюбителей, которые будут охотно сдавать свои авто на переработку.

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Однако, как рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов, в первую очередь эффективная программа в КНР коснулась лишь транспортных средств, передвигающихся на электрической тяге. Тем самым власти страны инвестируют в производство электромобилей, а не авто с классическим видом двигателя внутреннего сгорания.

С учетом того, что электромобили не пользуются большим спросом на нашем рынке, можно предположить, что опыт коллег из Китая безусловно будет учитываться, но пока практической ценности для России иметь не будет.

Ранее "РГ" писала о том, повлияет ли утильсбор на рынок электромобилей и гибридов.