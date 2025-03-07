В России отзывают более двух тысяч Toyota Highlander

ООО «Тойота Мотор» объявило отзывную кампанию, затрагивающую 2233 кроссовера Highlander, проданных в России с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023-го. Об этом говорится на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). У кроссоверов обнаружили проблемы с сиденьями второго ряда: при столкновении они могут оказаться травмоопасными.

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Отзыв связан с конструктивным дефектом кресел. Toyota Highlander, проданные в России в указанный срок, оснащены раздельными откидными сиденьями второго ряда в конфигурации 60/40. Они состоят из каркаса, содержащего среднюю перекладину спинки сиденья.

Некоторые точки на концах средней планки спинки со стороны, составляющей 40 градусов, могут не иметь минимального требуемого радиуса. Планка покрыта поролоном. Но при столкновении, если одно сиденье сложено на 60 либо 40 процентов, а другое — нет, пассажир может коснуться средней планки каркаса спинки сиденья с неправильным радиусом торца. В этом случае он может получить травму.

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На всех отозванных Toyota бесплатно скорректируют каркас спинки сиденья. Владельцев машин оповестят по электронной почте либо по телефону. Проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно с помощью списка VIN-номеров на сайте Росстандарта.

Toyota не работает в России с 2022 года, но ООО «Тойота Мотор» продолжает обслуживать проданные машины. В последний раз сервисную акцию компания проводила летом прошлого года: тогда отозвали почти четыре тысячи Land Cruiser.