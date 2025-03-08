В Индии больше не будут заправлять машины старше 10 лет

В Дели запретили заправлять машины с ДВС старше 10 лет. Столица Индии — один из самых экологически неблагополучных городов мира. В связи с этим городские власти усиливают меры по борьбе с загрязнением атмосферы. Было принято решение с 2025 года ввести запрет на заправку двух категорий автомобилей с ДВС — дизельных старше 10 лет и бензиновых старше 15 лет.

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К слову, ограничения на передвижение таких машин действуют в Дели с 2015 года, но эта мера оказалась не очень эффективной.

По новым правилам на всех городских и пригородных АЗС будут установлены камеры с ИИ, которые будут определять возраст автомобилей по номерам.

В рамках программы по охране окружающей среды запланирована замена до 90% автобусного парка. С этой целью городские власти собираются закупить до 8 тысяч электробусов.

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Местные экологи и общественники приветствуют эти реформы, считая, что они будут способствовать улучшению ситуации с воздухом в городе. Но не все автолюбители одобрили нововведения. Многие опасаются, что новые правила усугубят проблему доступности общественного транспорта и увеличат затраты на него.