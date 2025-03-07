Новую Lada Kalina 2015 года выставили на продажу: известна цена
В Симферополе выставили на продажу новую Lada Kalina 2015 г. в. с пробегом 8 тысяч км. По словам продавца, состояние автомобиля «как из салона». У него был один владелец преклонного возраста, который ездил только по городу.
Оценили эту Lada Kalina в 1 150 000 рублей. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра мощностью 87 л.с., МКП.
Вместо Lada Kalina АВТОВАЗ сейчас производит семейство Granta.
Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы
Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.