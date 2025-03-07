Новую Lada Kalina 2015 года выставили на продажу

В Симферополе выставили на продажу новую Lada Kalina 2015 г. в. с пробегом 8 тысяч км. По словам продавца, состояние автомобиля «как из салона». У него был один владелец преклонного возраста, который ездил только по городу.

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Оценили эту Lada Kalina в 1 150 000 рублей. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра мощностью 87 л.с., МКП.

Вместо Lada Kalina АВТОВАЗ сейчас производит семейство Granta.

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