Toyota выпустила кроссовер, который дешевле многих «китайцев»

В Китае стартовали продажи компактного электрического кроссовера Toyota bZ3X, который мгновенно стал хитом из-за очень привлекательных цен.

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Toyota в рамках совместного предприятия с GAC предпринимает решительное наступление на китайский рынок электромобилей: в продажу поступил компактный кроссовер Toyota bZ3X по цене от 109 800 юаней (1,35 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это одно из лучших предложений на рынке, даже родственный GAC Aion V стоит дороже — от 129 800 юаней (1,6 млн рублей). В первый час продаж на Toyota bZ3X собрано более 10 000 заказов.

Премьера Toyota bZ3X состоялась в апреле прошлого года на Пекинском автосалоне, он делит платформу с вышеупомянутым GAC Aion V второго поколения, вышедшим на рынок в прошлом году, но имеет немного иные технические характеристики. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой, единственный электромотор находится на передней оси и вращает передние колёса, двухмоторных полноприводных версий нет. Габаритная длина Toyota bZ3X — 4600 мм, ширина — 1850-1875 мм (в зависимости от модификации), высота — 1645-1660 мм, колёсная база — 2765 мм. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые.

На большинстве версий Toyota bZ3X максимальная отдача электромотора составляет 204 л.с. и 200 Нм, только топ-версии 610 Max положен более мощный электромотор, выдающий 224 л.с. и 210 Нм, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 160 км/ч. Младшие версии с индексом 430 имеют батарею ёмкостью 50,03 кВт·ч и могут проехать на одной зарядке 430 км по циклу CLTC. Запас хода у версий с индексом 520 составляет соответственно 520 км, ёмкость батареи — 58,37 кВт·ч. Топ-версия 610 Max оснащена батареей ёмкостью 67,92 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 610 км. Все батареи — литий-железо фосфатные. Снаряженная масса кроссовера в зависимости от модификации составляет 1690-1835 кг.

Дизайн у Toyota bZ3X, как нетрудно заметить, типично китайский. Минималистично оформленный салон отделан дорогими на вид материалами. На передней панели разместились два экрана — приборный 8,8-дюймовый и мультимедийный 14,6-дюймовый с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8155. Топовую аудиосистему с 11 динамиками поставляет Yamaha. Версии 520 Pro и 610 Max оснащены панорамной стеклянной крышей площадью 1,14 м2 и лидаром над лобовыми стеклом, необходимым для работы полноценного автопилота, близкого по функционалу к Tesla FSD. Версия 520 Pro с автопилотом стоит 149 800 юаней (1,84 млн рублей), версия 610 Max — 159 800 юаней (1,96 млн рублей).

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Не исключено, что Toyota по примеру Xiaomi продаёт bZ3X себе в убыток, чтобы застолбить место на рынке, в связи с чем не стоит ожидать официальных продаж этой модели за пределами Китая, но неофициальные поставки, конечно же, будут, — ждём Toyota bZ3X у российских серых дилеров.