В Москве начался сезонный ремонт автодорог

В Москве стартовал сезонный ремонт автомобильных дорог, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© m24.ru

"В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", – сказал замглавы города.

Как уточнил Бирюков, в этом году дорожное покрытие обновят в частности на Новинском и Зубовском бульварах, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей. Ремонт дорог производится на тех участках, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна.

Заммэра Москвы отметил, что при укладке асфальта используются современные технологии и асфальтобетонные смеси, производимые на принадлежащих городу заводах. По его словам, ремонтные работы будут проводиться главным образом в ночное время.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Ранее Бирюков сообщил, что более130 километров барьерных ограждений заменят в Москве в этом году. Самые масштабные работы запланированы на развязках МКАД, Алтуфьевском шоссе, проспекте Вернадского, Рябиновой улице, Мичуринском проспекте.

Между тем стало известно, что в столице появятся еще две платные дороги. Одна соединит север города с деловым центром "Москва-Сити", другая свяжет территорию бывшей промзоны ЗИЛ с югом и юго-западом Москвы в обход ТТК.