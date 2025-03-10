Mitsubishi Outlander откажется от платформы Renault-Nissan

Инсайдеры утверждают, что кроссовер пятого поколения не будет базироваться на архитектуре CMF-CD альянса. По предварительным данным, Mitsubishi Outlander вернётся к собственной платформе. Представитель «трёх бриллиантов» от комментариев отказался. До дебюта нового Outlander как минимум два года, так что актуальную модель ещё ждет рестайлинг и расширение линейки.

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Собеседник Automotive News дал понять, что отказ от платформы Renault-Nissan вызван «развалом альянса». Однако актуальное поколение кроссовера перемены не затронут: по слухам, у модели появится умеренно-гибридная версия, а также особая серия Trail Edition с расширенным пластиковым декором.

В 2027 году дебютирует Mitsubishi Outlander повышенной проходимости Rugged Edition, и эта модификация станет последней перед отставкой. Вероятно, в пятом поколении кроссовер окажется унифицирован с будущим флагманом, который известен под кодовым именем DST. О технике пока ничего не известно.

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Mitsubishi хочет сохранить независимость, однако продажи компании на важнейшем рынке США падают. Расходы дилеров растут, модельный ряд устаревает, а обновлённый Outlander не стал хитом. Чтобы обрести самостоятельность, у «трёх бриллиантов» нет средств, а большой пакет акций компании у Nissan и Renault.