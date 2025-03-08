В России появилась просторная семейная Тойота по привлекательной цене

Официальные дилеры Toyota пока не предлагают Veloz в России, а машины завозятся частными лицами или компаниями из-за рубежа. За 3 350 000 рублей новый Toyota Veloz 2023 года выпуска продают частник из Ноябрьска и компания из Самары.

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Оба автомобиля имеют готовый электронный ПТС и, судя по фотографиям, представлены в одной комплектации, включающей в себя комбинированную отделку салона из ткани, велюра и эко-кожи, мульти-руль с кожаным ободом, цифровую приборную панель, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, медиасистему с поддержкой Apple CarPlay, беспроводную зарядку для смартфона, электронный «ручник», литые диски и полностью светодиодную оптику. Под капотом – проверенный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Однако стоит помнить о нюансах параллельного импорта. Хотя компания из Владивосток уверяет в наличии готовых электронных ПТС, процесс оформления документов и возможные риски всегда стоит учитывать.

Кроме того, выбор цветов кузова и салона может быть ограничен, в отличие от заказа машины из ОАЭ, который обойдется уже в 3 590 000 рублей с полным пакетом документов, включая ЭПТС. Для сравнения Chery Tiggo 8 Pro Max обойдется минимум в 3 370 000 рублей, GAC GS8 – в 3 999 000 рублей, Geely Okavango – от 3 692 990 рублей, а Jaecoo J8 – от 4 599 000 рублей. Разница, как видим, ощутимая.