АвтоВАЗ перечислил самые «женские» профессии в автопроме

В корпоративном канале «Поладим с Lada» назвали направления, в которых женская рука очень востребована. Во-первых, речь идёт о системе контроля качества. Во-вторых, об окрасочном цехе. В-третьих, о тонких сборочных операциях с узкими полостями. Также женщины трудятся в металлургии на прессовом производстве, в испытательных лабораториях и в дизайн-центре Волжского автозавода.

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На АвтоВАЗе напомнили, что женский глаз отличает больше оттенков, чем мужской, поэтому цветами кузова и отделкой интерьера занимаются женщины-дизайнеры. И хотя с 2022 года палитра Lada резко сократилась, в последние месяцы в гамму возвращают яркие цвета: уже выпускаются автомобили синего и красного цветов, а в гамме Lada Iskra планируется оранжевый.

В корпоративном канале Lada считают, что женщины более ответственные и внимательные, способны заметить любую мелочь, поэтому лучше подходят для отдела контроля качества. По этим же причинам для сверки образцов, промежуточной шлифовки и полировки тоже задействуют женщин. Наконец, аккуратность и ловкость пригождаются на этапе сборки, когда необходимо собирать дверные карты, мелкие детали интерьера или двигателя.

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Доля женщин в коллективе АвтоВАЗа составляет около трети, и это не предел. На заводе Sollers в Елабужском районе Татарстана на большинстве участков больше женщин! В компании считают, что женщины более ответственные, внимательные и надёжные, а физическая сила на современных автозаводах больше не нужна.