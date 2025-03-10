XPeng Motors начнет массовое производство летающих авто

Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует стать первой компанией в мире, которая начнёт массовое производство летающих автомобилей в 2026 году. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании Хэ Сяопенг.

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Он заявил, что эти планы строятся в ответ на растущую в Китае экономику полётов на низких высотах при поддержке государства. Если планы будут реализованы в соответствии с графиком, XPeng станет первой компанией, наладившей массовое производство летающих автомобилей в ближайшие годы.

План экономического и социального развития Китая на 2025 год, опубликованный недавно, направлен на расширение использования низковысотных летательных аппаратов.

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В плане подчёркивается необходимость усиления контроля и управления безопасностью низковысотных полётов, а также расширения использования низковысотных самолётов в соответствии с местными условиями.