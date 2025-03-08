Популярный внедорожник Suzuki Jimny превратили в шестиколесный вездеход

Британские умельцы из компании Mocho Fabrication, расположенной в живописном Котсуолдсе, превзошли самих себя, превратив скромный японский внедорожник Suzuki Jimny в брутальный шестиколёсный пикап.

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Этот уникальный автомобиль, с пробегом менее 7000 миль, выставлен на аукционе Historics Auctioners за 40–50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,5–5,6 миллионов рублей), что делает его одним из самых дорогих тюнингованных Jimny в мире.

История этого необычного проекта начинается в Японии. Стандартный Suzuki Jimny с автоматической коробкой передач был импортирован в Великобританию и попал в руки специалистов Mocho Fabrication. Мастера расширили кузов Jimny, добавив к нему третью ось и создав вместительную грузовую платформу. При этом они использовали максимальное количество оригинальных деталей Suzuki. Задние арки, например, были изготовлены с использованием оригинальных компонентов японского внедорожника, что обеспечило плавные линии и органичный вид.

В результате получился автомобиль, сохранивший узнаваемый силуэт Jimny, но при этом значительно преобразившийся. Его агрессивный облик подчеркивает серый цвет Audi Nardo Grey, который стал его фирменным знаком. Интерьер также претерпел значительные изменения: салон обшит качественной черной и светло-серой кожей с изящной простежкой, подчеркивающей премиальный уровень отделки.