У российских спецслужб появился «санкционный» Jeep Grand Cherokee

На профильных сайтах появились фотографии американского внедорожника со спецсигналами. По открытым источникам удалось установить, что Jeep Grand Cherokee выпущен в 2022 году, ввезен в Россию летом 2023 года и поставлен на учёт весной 2024 года. Речь идёт о «средней» версии Limited, которая в полноприводной конфигурации в США стоит от 44,9 тысячи долларов.

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Красно-синие спецсигналы без цветографической схемы положены только двум российским спецслужбам: ФСБ и ФСО. На обе не распространяется закон о государственных закупках отечественного транспорта: при необходимости может приобретаться любая техника. У Jeep Grand Cherokee из спецгаража бензиновый атмосферный 3,6-литровый двигатель Pentastar мощностью 294 лошадиные силы, есть полный привод.

Судя по дискам, отсутствию антихрома, выставленных напоказ буксирных проушин и контрастной крыши речь идёт о комплектации Limited. В Россию такие внедорожники Jeep Grand Cherokee собирались привезти по официальным каналам осенью 2022 года, но планы концерна Stellantis нарушили санкции. Тем не менее серые дилеры машины всё-таки предлагали, и полтора года назад цены стартовали с 7-8 миллионов рублей в зависимости от оснащения.

На этой неделе стало известно о ещё одной необычной закупке российских силовых ведомств: полиция начала приобретать кроссоверы Rosva Motors калужской сборки. Под новой маркой зашифрованы автомобили Citroen C5 Aircross, выпущенные из китайских машинокомплектов.