В продаже появилась «Нива» из первой партии

На классифайдах всплыл классический ВАЗ-2121, которому скоро исполнится 48 лет. Речь идёт о трёхдверке с номером кузова из первой тысячи. «Нива» выкрашена в горчичный цвет, однако внешне идеальное состояние — результат реставрации. Продавец утверждает, что автомобиль восстановлен с учётом особенностей ранних машин; состояние «как с конвейера, только после ручной сборки».

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У автомобиля было три собственника, но об истории внедорожника и его состоянии до реставрации продавец умалчивает. Однако ранний идентификационный номер намекает, что эта «Нива» собрана летом 1977 года, ведь машины для продажи стали собирать только в июле, а тысячный экземпляр сошёл с конвейера в Тольятти 31 августа. Салон типичного чёрного цвета, из особенностей — магнитола советской эпохи.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

За внедорожник хотят выручить 2,7 миллиона рублей, но обоснования цены нет. Аутентичные «Нивы» советской эпохи с небольшими пробегами на классифайдах стоят под миллион рублей, а «капсульный» вездеход 1980 года выпуска из Тольятти с 220 километрами на одометре продают за 30 миллионов рублей, и из года в год цена только растёт.

Как сэкономить на ТО

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов не сомневается, что классическая «Нива» встретит на конвейере полувековой юбилей. Однако 50 лет трёхдверка разменяет в обновлённом виде: в конце 2025 года от заслуженного мотора от «Жигулей» откажутся в пользу более современного и тяговитого агрегата, унифицированного с переднеприводными моделями Lada.