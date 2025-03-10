На продажу выставили аутентичный «лысый» ВАЗ-2106 начала 1990-х

На классифайдах обнаружилась редкая модификация «шестёрки» без молдингов и отверстий. Такие седаны выпускали в конце 1992 и начале 1993 года, причём окрашивались машины всего в четыре цвета. Причина экономии прозаична: у завода были проблемы с комплектующими, возник дефицит хромированных деталей. Упрощенный ВАЗ-2106 в народе прозвали «голым» или «лысым».

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Продавец утверждает, что тёмно-синяя краска родная, а подкрашен только угол переднего крыла. Обещано идеальное техническое состояние, а на одометре 75 тысяч километров. В ПТС два хозяина, но по факту владелец один. Из особенностей — чёрно-серый салон с одноцветной передней панелью без накладки «под дерево». По косвенным признакам можно судить, что перед продажей поменяли диски и выхлопную систему.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Сейчас аутентичный ВАЗ-2106 без молдингов можно считать редкостью, но современники такой ход АвтоВАЗа не оценили, и заводу пришлось вернуться к декоративной детали. Однако в 1990-е «Жигули» продолжили упрощать: уходили в прошлое хромированные окантовки фар, водостоки, а в конце-концов избавились от хромированной решётки радиатора. Также исчезло разнообразие в вариантах отделки интерьера.

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За необычную «шестёрку» продавец хочет выручить 499 тысяч рублей. Машина находится в Новосибирске. По технике без откровений: это ВАЗ-21063 с двигателем объёмом 1294 см3 мощностью 69 лошадиных сил, 4-ступенчатой «механикой» и задним приводом.