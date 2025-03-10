АвтоВАЗ вдвое сократил линейку выпускаемых Lada Largus

«Мотор» проанализировал прайс-листы на официальном сайте lada.ru и обнаружил, что в начале марта некоторые версии отличились пометкой «не производится». АвтоВАЗ перестал выпускать фургоны в небазовой комплектации Comfort, а также поставил на паузу сборку универсалов в «среднем» исполнении Classic Plus. В строю остались только самые простые (Classic) и самые дорогие (Enjoy) «Ларгусы».

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Lada Largus вернулась на конвейер в мае прошлого года, причём сейчас модель выпускается в Ижевске. Цены не менялись почти девять месяцев: базовый пятиместный универсал стоит от 1 660 000 рублей, базовый двухместный фургон — от 1 670 000 рублей, и обе модификации остались на конвейере. А вот 16-клапанные машины в небогатых комплектациях пока не выпускаются, хотя у дилеров такие «Ларгусы» в достатке.

По-прежнему в строю Lada Largus в комплектации Enjoy, которая добавилась в гамму всего 2,5 месяца назад. Такие машины стоят от 1 915 000 рублей за универсал; от 2 020 000 рублей за кросс-универсал, а третий ряд сидений добавляет к цене ещё 50 тысяч рублей. Особенности богатой версии — медиасистема Enjoy Pro с 8-дюймовым тачскрином, мультируль, рейлинги на крыше, задние парктроники, датчики дождя и света.

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В настоящий момент гамма Lada Largus состоит из восьми модификаций, из которых четыре не производятся. Однако в планах расширение гаммы: на подходе богато оснащённые фургоны, универсалы в исполнении Comfort и кросс-универсалы в более простых комплектациях. Также вот-вот расширят цветовую палитру за счёт ярко-синего и коричневого оттенков.