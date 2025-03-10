В Mercedes-AMG опровергли возврат V8 на семейство C 63

Представитель американского филиала компании заявила порталу Motor1.com, что обновлённое семейство Mercedes-AMG C 63 не вернётся к «битурбовосьмёрке». Двигатель V8 нового поколения находится в разработке, однако план внедрения этого агрегата комментировать не стали. Таким образом, инсайд британского Autocar подтвердился лишь отчасти, и полного отказа от электрификации не будет.

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Слухи о возвращении V8 вместо непопулярной гибридной системы на основе «турбочетвёрки» ходят не первый месяц. Однако в немецкой фирме хоть и признают потерю клиентов, не готовы отказаться от выбранного пути развития. Вероятно, гибрид останется и после рестайлинга, хотя бензиновая составляющая может поменяться.

Разработка нового V8 означает, что его будущее вне опасности, и агрегат адаптируют под эконормы «Евро-7». По неофициальным данным, рабочий объём менее 4,0 литра сохранится, но мотористы перейдут на схему с плоским коленвалом в духе AMG GT Black Series. Ради экологов V8 дополнят 48-вольтовым стартер-генератором, то есть электрификация окажется умеренной. Возможно, мотор дебютирует на купе AMG CLE 63.

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После стагнации продаж электромобилей в Mercedes-Benz решили продлить жизненные циклы бензиновых двигателей: в строю останется даже V12! Соседи из компании Porsche тоже разочаровались в электрификации и возобновили инвестиции в силовые установки на ископаемом топливе: в планах и бензиновый Macan, и Cayenne.