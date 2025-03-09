АвтоВАЗ начал выпуск Lada Niva Legend с новым мотором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил опытный экземпляр Lada Niva Legend с новым двигателем.

© Газета.Ru

Об этом сообщает паблик Avtorad News в социальной сети «ВКонтакте».

«С конвейера ВАЗа сошел очередной опытный образец автомобиля LADA NIVA Travel с новым двигателем 1.8 л 90 лс и измененной передней частью», — говорится в сообщении паблика.

Отмечается, что у автомобиля появились трехсекционная светодиодная головная оптика, прямоугольные светодиодные противотуманные фары, новый передний бампер и решетка радиатора.

До этого «АвтоВАЗ» официально объявил, что внедорожник Lada Niva Legend получил светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, кроме базовой версии Classic.

Появившиеся светодиоды установили в рамках масштабной модернизации модели. Ожидается, что машина также получит электрический корректор фар.