В Россию официально привезут 840-сильный тягач Sitrak

В официальном аккаунте компании Sinotruk появился анонс выставки Expo 2025. В конце мая в Москве состоится российский дебют Sitrak C9H: нового тягача, который займёт нишу над бестселлером сегмента C7H. Производитель обещает «максимальную адаптацию» к нашему рынку, улучшенную компоновку шасси, другой двигатель и дизайн экстерьера. В КНР Sitrak C9H развивает до 840 лошадиных сил.

© Motor.ru

Китайские Sitrak C9H бывают только с колёсной формулой 6х4, но автопроизводитель предлагает целую гамму версий мощностью 560, 570, 680, 800 или 840 лошадиных сил. Есть и комплектации для холодного климата. Какой именно вариант адаптируют к российским условиям станет известно весной. У флагмана под капотом 17-литровый двигатель Weichai WP17T (840 л.с., 3750 Нм).

© 360che.com

© 360che.com

С новым дизелем сочетается 16-ступенчатый «робот», для которого заявлен КПД 99,8%. По сравнению с предшественником быстродействие трансмиссии выросло на 30%, появились интеллектуальные технологии торможения двигателем, что полезно при затяжных спусках, снижает износ тормозных колодок и шин. Интервал замены масла в трансмиссии увеличен до 600 тысяч километров. Также поменялся ведущий мост: его позаимствовали у тягачей MAN.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Ещё одной особенностью Sitrak C9H является укомплектованность системами активной безопасности. Есть ассистент контроля полосы, системы помощи при экстренном торможении, трогании на подъёме, адаптивный круиз-контроль, панорамный обзор на 360 градусов, преднатяжители ремней, система слежения за состоянием водителя и прочее. В Китае цены на Sitrak C9H начинаются с 500 тысяч юаней (70 тысяч долларов).