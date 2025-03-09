Китайский BYD предложил Tesla «объединиться против общего врага»

Вице-президент BYD Стелла Ли в интервью Financial Times заявила, что с Tesla нужно работать вместе, чтобы изменить отрасль. По мнению топ-менеджера, у BYD и Tesla «общий враг — автомобили с двигателями внутреннего сгорания». Китай готов делиться ключевыми технологиями в области электромобилей и автономного вождения с Западом, несмотря на торговую напряжённость.

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Стелла Ли полагает, что Китай более открыт для иностранного бизнеса, чем Запад. Топ-менеджер BYD добавила, что правительство Китая поддержит любую иностранную компанию, будет работать с ней и содействовать в реализации технологий. Комментарии представителя китайского автогиганта любопытны, ведь BYD и Tesla соперничают за звание крупнейшего производителя электрокаров, и в последнее время продажи американской марки падают.

При этом BYD пообещала, что передовые функции автономного вождения «глаз Бога» станут доступны даже на недорогих электромобилях. Аналитики прогнозируют, что примеру BYD будут вынуждены последовать конкуренты. Вдобавок, китайский автогигант предпринимает попытки агрессивной экспансии на европейский рынок и готов строить заводы в Европе.

В последние месяцы торговые войны между Китаем и Западом обострились, но Стелла Ли не видит проблемы. По её мнению политика «носит краткосрочный характер», и в конечном счёте потребители выберут лучший продукт. Однако в США автомобили BYD пока не предложат из-за 100-процентных тарифов на импорт. Доминирование электрокаров в Китае вице-президент BYD объяснила технологичностью и качеством таких машин.