Эксперт сообщил о возможном возвращении Kia в Россию

Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность вернуться на рынок России. Об этом свидетельствует прощупывание рынка и отзывные компании. Так считает автоэксперт Виталий Архиреев, сообщает «ПромРейтинг».

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Архиреев считает, что серия переговоров России и США продемонстрировала: «корейцы, японцы, европейцы по сути ничего сами не решают».

«И уже с начала года мы видим аккуратное прощупывание рынка. Кто-то проводит тайные встречи с бывшими дилерами, кто-то открывает вакансии, Kia проводит отзывные кампании», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, о каком-то «внятном переломе» и возвращении говорить еще рано.

Архиреев добавил, что перспективные «возвращенцы» создают отложенный спрос на российском рынке. Ряд покупателей откладывает покупку авто и ждет возвращения знакомых марок.

В феврале 2025 года Kia Russia & CIS разместила в российском сегменте Сети вакансии специалиста по дилерскому маркетингу и технического консультанта.

В том же месяце представитель другой корейской марки, Hyundai, заявил, что возвращение в Россию компания не обсуждает после продажи завода в январе 2024 года.