Дизельные Tank 300 поставляют на экспорт со старым салоном

Дебют «трёхсотого» на «тяжёлом» топливе состоялся в Поднебесной, но на внутренний рынок внедорожник выйдет 10 марта. В Австралии продажи дизельных Tank 300 стартовали на минувшей неделе, и на экспорт поставляют другую машину! Новый интерьер остаётся эксклюзивом для Китая, однако на внешних рынках переплата за дизель невелика: всего 630 долларов США в эквиваленте.

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В Австралии дизель появился у Tank 300 со знакомым в России салоном (с поправкой на расположение руля). А вот в Китае интерьер скоро радикально поменяется. Незначительно отличается и отдача: за рубежом турбодизель 2.4 настроен на 184 лошадиные силы и 480 Нм. Также поменялась трансмиссия: в Австралии двигатель сочетается с 9-ступенчатым автоматом, а в Китае — с 8-ступенчатым автоматом.

На Зелёном Континенте клиенты заинтересованы в дизельных версиях, и такой внедорожник оснащён чуть лучше бензинового аналога. В базовой комплектации есть навигация, а также система предупреждения о перекрестных столкновениях при движении задним ходом. Цены — от 48 до 52 тысяч австралийских долларов (эквивалент 30,2-32,8 тысячи долларов США). Бензиновый Tank 300 дешевле всего на 1000 австралийских долларов (630 долларов США).

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Для России дизельные Tank 300 пока не обещаны, зато у нас предложили заводские внедорожные аксессуары. Обычно с момента мирового дебюта до начала поставок в нашу страну проходит несколько месяцев, хотя «родственный» Haval H9 вышел на российский рынок раньше, чем на китайский.