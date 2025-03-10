У ФСО появился новейший броневик с лебедкой

На профильном сайте появился снимок внедорожника «Атлет» с номерами спецсерии е*кх на московском регионе и красно-синими проблесковыми маячками. Речь идёт о преемнике ГАЗ-2230 «Тигр», однако информации о проекте немного. У броневика внутризаводской индекс АМН-233120; по открытым источникам удалось выяснить, что дебют состоялся в 2019 году, но серийное производство «Атлетов» началось летом 2022 года.

© Motor.ru

У бронеавтомобиля может быть трёх- или пятидверная конфигурация, но колёсная формула только 4х4. По сравнению с «Тигром» грузоподъёмность увеличена до 1600 килограммов, а противоминная стойкость повышена до двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Под капотом более мощный и тяговитый дизель: отечественный 240-сильный ЯМЗ-5347.

Снаряженная масса броневика — около девяти тонн, запас хода — до 1000 километров. В зависимости от комплектации «Атлет» может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов. С завода бронеавтомобиль может оснащаться пулеметом «Корд», автоматическим гранатометом АГС-17 и пехотным пулеметом «Печенег».

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Бронированные машины спецназначения дебютируют не только у Федеральной службы охраны. В прошлом году целая линейка защищённых вездеходов появилась у Московского метрополитена! Государственный заказчик брал и российские, и китайские бронеавтомобили с двумя и тремя осями.