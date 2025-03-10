Chevrolet готовит суперпикап Silverado EV с начинкой от «Хаммера»

Американская марка показала гоночный прототип для соревнований Mint 400, созданный совместно с командой Hall Racing. Такой Chevrolet Silverado EV получил «вездеходную» приставку ZR2. В будущем аналогичный суперпикап ждут в продаже, ведь шоу-кар на 98% состоит из серийных компонентов! Главным новшеством стала трёхмоторная силовая установка от GMC Hummer EV.

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Маркетологи General Motors попридержали трёхмоторную версию Chevrolet Silverado, чтобы избежать конкуренции с более дорогим Hummer EV. Но теперь ситуация может измениться, ведь прототип унифицирован с «Хаммером»: развивает те же 1115 лошадиных сил, отличается индивидуальными электромоторами сзади и полным приводом. Бонус — 37-дюймовые шины и специальная подвеска.

Адаптивные амортизаторы позволили увеличить ход подвески до 330 миллиметров. Добавлена защита аккумулятора и электронных компонентов снизу. Вдобавок, Chevrolet Silverado EV ZR2 отличается силовыми порогами, дополнительной светотехникой и декором. Сроки появления спецверсии в продаже не уточняются. Зато на подходе менее экстремальная версия Trail Boss тоже с акцентом на офф-роуд!

© Chevrolet

Такой электропикап (оранжевый автомобиль) показали без камуфляжа, и особенности не секрет. С завода установят шины с внешним диаметром 35 дюймов, другие бамперы, защитные элементы снизу и более «всеядную» подвеску. Как увеличится дорожный просвет не сообщается.

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В продаже Chevrolet Silverado EV Trail Boss ждут летом, тогда же раскроют цены.